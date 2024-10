Dr Rey fala demais e 'irrita' Patrícia Abravanel e Narcisa - Foto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 08:59 | Atualizado 28/10/2024 08:59

O “Programa Silvio Santos”, sob o comando de Patrícia Abravanel, reuniu duas personalidades que não passaram despercebidas neste domingo (27): o cirurgião plástico Dr. Rey e a Narcisa, interpretada pelo humorista Tiago Barnabé. A dupla protagonizou momentos inesperados no quadro “Jogo das 3 Pistas”, que acabou rendendo risadas e até certa irritação entre os participantes.



Ao longo do quadro, o cirurgião, conhecido por seu jeito expansivo, não hesitou em falar bastante e até relembrar outras participações suas. Porém, seu entusiasmo pareceu um pouco exagerado para Narcisa, que fez questão de demonstrar seu incômodo. Em uma das cenas que mais repercutiram nas redes sociais, ela virou para a apresentadora e desabafou: “Ele fala muito, né?”, arrancando risadas do público.



Patrícia Abravanel também demonstrou certo desconforto em meio às falas longas do médico, chegando a parecer um pouco perdida em alguns momentos. Enquanto tentava seguir a dinâmica do jogo, Dr. Rey novamente interrompeu, deixando tanto a herdeira quanto a personagem visivelmente impacientes.



Em outro ponto do programa, Narcisa não conteve a irritação e gritou: “Pelo amor de Deus!”, quando o médico tentou intervir em uma conversa sua com a apresentadora. O encontro entre as duas figuras, que já prometia polêmica, deu o que falar nas redes sociais.