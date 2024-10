MC Zaac - Reprodução/Instagram

MC Zaac

Publicado 28/10/2024 10:30 | Atualizado 28/10/2024 10:31

Após deixar “A Fazenda 16” neste domingo (27), o cantor Zaac se pronunciou nas redes sociais sobre sua saída do reality show da Record. O ex-peão tocou o sino e deixou o programa ao lado de Fernanda Campos, depois de presenciar uma briga generalizada na sede. Em suas redes sociais, ele comentou sobre a experiência e criticou a edição do programa.



Nos stories do Instagram, o rapaz afirmou que o público não tem acesso a tudo que ocorre no confinamento. "Muitas coisas, infelizmente, não aparecem aqui para vocês verem o quão pior é... A gente fala que a galerinha lá do outro lado é ruim, mas é muito pior. E vocês, as pessoas que estão conseguindo enxergar isso: parabéns. Isso mostra que vocês têm índole, caráter e amor no coração. O que é diferente desse outro lado", iniciou.

O cantor ainda elogiou a recente vitória do amigo Zé Love na Prova de Fogo, deixando um recado de incentivo para o peão. "Vamos, Zé! É isso aí! Raça, irmão! Você está jogando com o coração. Se as pessoas aqui fora não conseguem ver o quão lixo aquele Sacha é e o grupinho dele de dissimulados, boa sorte para eles", afirmou.

Em seguida, Zaac também fez um pedido aos administradores do perfil de Sacha Bali: "Inclusive, já faz um favor: deixa de me seguir, porque eu não quero ver a cara de vocês por aqui, não. Eu já falei isso no programa e reforço aqui: nadar de cabeça na piscina rasa é perigoso. Toma cuidado. Vocês estão vendo tudo fatiadinho, do jeitinho que faz vocês caírem de cabeça. Então vai que vai", disparou.

Por fim, o ex-participante de "A Fazenda 16" agradeceu aos fãs e demais telespectadores que apoiaram suas decisões. "Pra quem está com a gente: muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Eu falei da galera que está 'off', não tem problema. Me bloqueia, fiquem à vontade. Agora quem está comigo, muito obrigado", finalizou.