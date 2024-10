Em meio a polêmica envolvendo o filho, Deolane reage: ?Já fiz ameaças? - Foto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 09:57 | Atualizado 28/10/2024 09:57

O filho mais velho de Deolane Bezerra, Giliard Bezerra, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar uma nota fiscal de R$ 100 mil em bebidas durante uma noitada. O jovem ostentou a quantia em seus stories do Instagram e a repercussão não tardou a chegar na internet, com internautas criticando as escolhas do herdeiro.



Entre os comentários, muitos pessoas expressaram indignação com o alto gasto em uma só noite. "Olha gente, tem coisa que não dá viu… eu precisando de R$ 5 mil pra abrir meu estúdio, enquanto uma pessoa gasta isso em um dia de balada… que mundo injusto", lamentou um seguidor. "100k eu comprava uma biz e uma casinha aqui no bairro", refletiu outra.

Giliard não é estranho aos holofotes. Nas redes sociais, é comum ver o jovem exibindo uma vida de luxo com carros importados e viagens internacionais. Em agosto, antes da prisão da advogada, ele foi detido em São Paulo dirigindo uma McLaren de R$ 3 milhões. O veículo estava registrado no nome da mãe, mas com a cor diferente da documentação.



Além disso, o rapaz teria feito algo pior na concepção de alguns internautas. Enquanto a mãe estava presa e enfrentava investigações, ele continuava aproveitando a vida. Em setembro, ele foi visto em um camarote no Rio, curtindo a balada rodeado de amigos e dançando até altas horas. O episódio alimentou ainda mais a controvérsia sobre o estilo de vida extravagante do primogênito de Deolane.