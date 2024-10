Maisa - Reprodução

Publicado 28/10/2024 11:10

Maisa Silva vai estrear como vilã na nova novela da Globo, Garota do Momento, em breve e já estaria envolvida em perrengues! Isso porque a atriz preocupou os fãs ao aparecer com hematomas nas pernas durante uma entrevista ao Fantástico. A intérprete de Bia então revelou em suas redes sociais o motivo inesperado das marcas.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a famosa contou que também ficou assustada ao ver os hematomas. “Eu ontem indo gravar matéria pro Fantástico vejo que minha coxa tá toda cheia de roxo parecendo que eu apanhei e eu '?'”, iniciou, se mostrando tão surpresa com os machucados quanto os seus seguidores. Mas a jovem logo recordou do que se tratava.

A artista, conhecida desde o sucesso na novela Carrossel, do SBT, explicou o que causou as marcas. “Daí lembrei que 1 dia antes eu PULEI a janela do meu banheiro pra entrar em casa porque meus pais me trancaram pra fora. Daí quando entrei no meu quarto a porta dele estava trancada por fora”, revelou, descrevendo um verdadeiro perrengue.

Finalmente, a atriz detalhou como conseguiu sair dessa situação: “Ah e como você resolveu isso? Meu sócio tava comigo e aí ele pulou a janela de outro cômodo, me DESTRANCOU do meu quarto e aí entramos em casa. Enfim é isto pessoal”, finalizou, surpreendendo os fãs com o caso.