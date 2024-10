Ex-Power Couple Karol Menezes revela nascimento da filha e desafios - Foto: Etiene Caldas/Divulgação

Ex-Power Couple Karol Menezes revela nascimento da filha e desafios Foto: Etiene Caldas/Divulgação

Publicado 28/10/2024 13:01 | Atualizado 28/10/2024 13:06

Após este colunista revelar com exclusividade a gravidez da ex-Power Couple, Karoline Menezes, a coluna Daniel Nascimento agora anuncia que a filha da influenciadora já está entre nós! A herdeira, fruto do casamento com o empresário Vinicius Antunes, nasceu no dia 6 de outubro e será aos poucos apresentada para os fãs.



Durante um bate papo exclusivo, a ex-esposa do ator Mussunzinho compartilhou detalhes sobre o parto e desafios do puerpério. "Minha pequena nasceu dia 06/10 no domingo de eleição. Minha bolsa estourou por volta das 7 da manhã, corremos para a maternidade. Ela nasceu linda e perfeita!", iniciou.



Porém, com a chegada da pequena logo surgiram complicações. A ex-participante da sexta edição do reality show revelou que, devido a um quadro de infecção no final da gestação, sua filha precisou permanecer no hospital por um período maior do que o esperado. "Resolveram manter ela no hospital para fazer o uso de antibiótico por 7 ou 10 dias, mas logo no primeiro dia dela fazendo o tratamento com antibiótico, ela teve um episódio de bradicardia", recordou.



A bebê foi transferida para a UTI neonatal após apresentar o episódio, mas os exames indicaram que estava tudo normal, exceto por um indicativo de convulsão. "Ninguém sabe o que levou a essa convulsão, até porque ela é muito bebê para saberem e pode ser algo que aconteceu uma vez, como pode ser algo que vai acontecer a vida toda", declarou a mãe, visivelmente preocupada.



Diante das complicações com a saúde da filha recém nascida, a nova mamãe desabafou: "Eu sofri muito esses dias. A minha recuperação está sendo bem agitada, tenho tomado remédios pra conseguir dormir.. Hoje estou mais calma, porque preciso confiar em Deus e ela já tem previsão de sair semana que vem, mas todos os dias eu vou para o hospital", finalizou.