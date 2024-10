Jennifer Aniston homenageia Matthew Perry após um ano de sua morte - Foto: Reprodução

Jennifer Aniston homenageia Matthew Perry após um ano de sua morteFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 14:00

A trágica perda de Matthew Perry completou um ano nesta segunda-feira (28) e Jennifer Aniston, sua amiga e co-estrela em “Friends”, fez questão de prestar uma homenagem em suas redes sociais. A atriz publicou uma série de fotos dos bastidores da icônica série, incluindo um clique nostálgico da reunião dos seis astros, repleta de risadas e bons momentos, que eterniza a amizade que os uniu por tanto tempo.



Matthew, que tinha apenas 54 anos, foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem em uma de suas propriedades. Embora a causa inicial da morte tenha sido registrada como afogamento, uma autópsia subsequente revelou que os “efeitos agudos da cetamina” e a presença de opioides contribuíram para a sua tragédia. A perda do ator, conhecido por seu papel como Chandler Bing, chocou os fãs e deixou um vazio no coração da indústria do entretenimento.



Em um desdobramento recente relacionado à sua morte, Mark Chavez, um dos médicos acusados de fornecer cetamina a Perry, admitiu sua culpa em um tribunal federal. Ele se declarou culpado de conspiração para distribuir o tranquilizante, reconhecendo que houve um exagero na medicação. O caso levanta questões sérias sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde na prescrição de substâncias controladas e suas consequências trágicas.



O julgamento oficial de Chavez está agendado para começar em 4 de março de 2025, com uma audiência pré-julgamento marcada para 19 de fevereiro. Enquanto isso, amigos e fãs de Matthew continuam a lembrar e celebrar sua vida e legado, evidenciando o impacto duradouro que ele teve no coração de muitos. A homenagem de Jennifer Aniston é um lembrete de que, mesmo após sua partida, o espírito de Matthew vive nas memórias que ele deixou.