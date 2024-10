Mãe de Nicolas Prattes defende filho e Sabrina Sato após críticas - Foto: Reprodução

Mãe de Nicolas Prattes defende filho e Sabrina Sato após críticasFoto: Reprodução

Publicado 29/10/2024 10:06 | Atualizado 29/10/2024 10:13

A mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prattes, surpreendeu ao compartilhar nas redes sociais uma mensagem carinhosa à nora, Sabrina Sato. Nesta segunda-feira (28), a atriz aproveitou o espaço nas redes sociais para elogiar a apresentadora por enfrentar o etarismo e viver plenamente a maternidade após os 40 anos.

Por meio de seu perfil no Instagram, Giselle, que está com 44 anos, fez uma reflexão sobre o etarismo, tema que costuma abordar frequentemente. Em um story, ela compartilhou uma publicação sobre como o comunidade feminina está mudando a percepção do envelhecimento. "Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", iniciou a reflexão.



Em seguida, o perfil denominado "Quarentamos", cita a gestação da ex-BBB e compara com a supermodelo brasileira: "A gravidez da Gisele Bündchen e da Sabrina Sato com parceiros mais novos é uma prova viva de que não existe “regra” quando o assunto é amor e maternidade. Elas inspiram porque mostram que, depois dos 40, é totalmente possível escolher quem e como queremos ao nosso lado, sem se prender a padrões antigos", afirmou.



Por fim, a página volta a refletir sobre um tópico já defendido pela artista em relação ao noivado do filho: "E a idade do parceiro é só um detalhe perto do que realmente importa: a parceria, o respeito e a vontade de crescer juntos. Essas histórias reforçam a liberdade que temos de viver no nosso tempo, de fazer nossas escolhas sem medo de julgamentos, sendo feliz e autêntica", finalizou.

Recentemente, Giselle aproveitou para comentar sobre o etarismo e preconceitos presentes no relacionamento entre Sabrina e Nicolas. Em resposta a uma pergunta de um seguidor sobre como se sente com as críticas recebidas por seu filho, a atriz foi direta: “Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que estamos vivendo uma era louca e as pessoas estão muito amargas”.