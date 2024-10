Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel Reprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 11:25 | Atualizado 29/10/2024 11:27

Rodrigo Faro emocionou os seguidores ao compartilhar o apoio que tem dado à esposa, Vera Viel, durante sua recuperação após uma cirurgia delicada. Na noite desta segunda-feira (28), o apresentador revelou, em suas redes sociais, que apesar da rotina intensa de trabalho, tem acompanhado a amada de perto em todos os cuidados pós-operatórios.

Para quem não sabe, a mulher do famoso passou recentemente por uma cirurgia para a retirada de um tumor raro e maligno em uma das pernas. Em breve, a modelo iniciará o tratamento com radioterapia, mas, por enquanto, está focada em se recuperar ao lado da família.

A atenção do ator têm feito a diferença nesse momento, como ele mesmo mostrou em vídeos ao lado dela nos Stories. Em tom bem-humorado, o artista apareceu questionando qual seria sua função da noite."Acabei de chegar em casa do trabalho e minhas obrigações de marido continuam. O que nós vamos fazer, amor?", perguntou.

Com um sorriso no rosto, Vera respondeu: "Tomar banho. Quer dizer, você vai me dar banho", afirmou. "É, eu vou dar banho nela. Hoje vai lavar o cabelo?", questionou o contratado da Record. "Hoje não", ela esclareceu. "Então, bora para o banho", concluiu o apresentador, disposto a auxiliar a esposa.



Mais cedo, a modelo também abriu o coração sobre as mudanças na rotina. Em um desabafo sincero, comentou a saudade das atividades diárias que precisou interromper, como levar as filhas à escola e treinar. Às vezes, bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta", afirmou, transmitindo a esperança de retomar a vida como antes.