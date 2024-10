Vanessa Lopes cai no choro e lamenta a acne: 'Me senti um monstro' - Foto: Reprodução

Vanessa Lopes cai no choro e lamenta a acne: 'Me senti um monstro'Foto: Reprodução

Publicado 29/10/2024 10:44 | Atualizado 29/10/2024 10:45

Vanessa Lopes, de 23 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um desabafo sobre a crise de acne que vem enfrentando. Em seus stories do Instagram, a influenciadora voltou a dar as caras sem maquiagem, filtros ou qualquer tipo de edição. Assim, mostrando o estado atual do seu rosto, repleto de espinhas inflamadas que afetam sua autoestima.

Sincera, ela explicou como se sente: "Gravando um vídeo para mostrar como está. Não aguento mais, se eu pudesse escolher, eu escolheria não sair de casa". Porém, ela logo explicou que permanecer em sua residência não era uma opção e lembrou há quanto tempo está realizando o tratamento com roacutan, remédio intenso contra acne: "Não tem como eu escolher isso. Pois é, dois meses e 10 dias".

Visivelmente emocionada, a tiktoker não foi capaz de segurar o choro ao seguir com seu desabafo: "Eu tinha planejado gravar um vídeo de maquiagem artística de Beetlejuice, mas como que maquia essa cara? Acho que esse é o vídeo mais sincero que estou fazendo desse problema", confessou. "Olhei no espelho e me senti um monstro! Fiquei pensando como eu ia esconder isso para fazer a maquiagem artística", lamentou.



Em lágrimas, ela ressaltou o impacto negativo que a acne tem tido em sua autoestima. "Parece que não estou ligando, que estou querendo dar força para outras pessoas, mas como eu vou dar força se nem eu tenho força? Nem eu consigo lidar com isso. Que raiva", declarou.



Por fim, a ex-sister também mencionou que já tentou diversos tratamentos, mas sem sucesso. “Meus médicos sabem a causa, os remédios que tomo, minha alimentação… não tem o que fazer”, afirmou. "Pra que fantasia de Halloween se eu estou o próprio monstro? [...] Às vezes eu sinto nojo de mim mesma, parece besteira, mas isso afeta muito a autoestima de alguém e também as espinha doem muito", finalizou.