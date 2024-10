Karoline Lima pega firme nos treinos após usar remédio para emagrecer - Foto: Reprodução

Karoline Lima pega firme nos treinos após usar remédio para emagrecerFoto: Reprodução

Publicado 29/10/2024 13:00 | Atualizado 29/10/2024 13:02

Karoline Lima revelou estar pegando pesado na academia, agora acompanhada do namorado, o jogador Léo Pereira. Em vídeo compartilhado nesta terça-feira (29), a ex-namorada de Éder Militão disse ter começado a treinar há apenas dois dias e já notou diferenças no corpo.

Em seus stories do Instagram, ela compartilou o possível resultado dos treinos com os fãs: "Comecei a treinar tem dois dias. Estou ficando maluca? Não estou ficando maluca, olha aqui, estou muito mais delícia", declarou a loira ao exibir a barriga sequinha.

Apesar de já notar os efeitos dos exercícios, vale lembrar que a influenciadora passou por uma cirurgia estética no início do ano. A modelo realizou uma lipo HD para modelar o abdômen e fez uma mastopexia, procedimento que levanta os seios, buscando retomar a confiança com o próprio corpo.



A decisão pelas cirurgias veio após se sentir incomodada com a flacidez natural deixada pela gravidez de Cecília, sua filha de dois anos. Além disso, há cerca de um mês ela confessou que chegou a tomar medicamento para emagrecer: “Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida [...] eu tomei o Ozempic, por causa de vocês”, reclamou na época.