Mãe de LexaFoto: Reprodução

Publicado 29/10/2024 14:07 | Atualizado 29/10/2024 14:07

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, se viu em uma situação inesperada. A empresária fez uma transferência de R$ 1,4 mil para a pessoa errada e usou as redes sociais para tentar reaver o dinheiro.

Nesta segunda-feira (28), ela surgiu em um vídeo no Instagram e pediu a devolução do valor, chamando a atenção do destinatário: "Eu fiz uma transferência por pix para Darlan Alves Amorim. Darlan, me perdoa porque não lembro quem é você, mas sei que fiz uma transferência de R$ 1,4 mil para você. Tem como você devolver meu dinheiro, por favor?", perguntou.

A famosa citou os dados do beneficiário em questão e da transferência que fez. "Não era para você, era para outra pessoa", explicou. A mãe da cantora ainda deixou claro que pretende insistir na cobrança pelos próximos dias.

"Tem como você me devolver esse pix, por favor? Vou ficar cobrando durante esta semana inteira porque vai que você não veja... então, vou ficar cobrando a semana toda para você me devolver a grana. Desculpa por qualquer coisa, Darlan! Mas me devolve minha grana", disparou e, em seguida, mandou um beijo para a câmera.

Após a revelação, os fãs de Darlin e Lexa ficaram curiosos para saber o desfecho. Até o momento, no entanto, a veterana não confirmou se o valor foi devolvido.