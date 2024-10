Filha de Samara Felippo sofre racismo na escola - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 10:36 | Atualizado 30/10/2024 10:36

Samara Felippo, aos 46 anos, não hesita em falar abertamente sobre sexualidade e o caminho para o autoconhecimento. Em seu programa “Exaustas”, no YouTube, a atriz revelou como o vibrador a ajudou a explorar o próprio prazer. “Só descobri o squirt depois dos 40 com o meu vibrador”, contou, encorajando as mulheres a buscarem o prazer sem vergonha e com liberdade.



Durante a conversa com as outras apresentadoras, Carolinie Figueiredo e Giselle Itié, a famosa enfatizou a importância de os homens não verem o vibrador como uma ameaça. "É bom lembrar, parceiros, não tenham o vibrador como seu inimigo, ok? Torne ele o seu aliado", aconselhou.

A atriz acredita que a combinação entre o item e a outra pessoa pode resultar em momentos ainda mais intensos para o casal. "O cara tem que entender que talvez ele nunca te leve ao squirt, por exemplo, e ter squirt não quer dizer que uma mulher goze mais que a outra. Ele e o vibrador juntos, são magníficos", acrescentou.



Por fim, a artista também comentou sobre uma nova descoberta sobre seu próprio gemido, que só se deu recentemente. Ela admitiu que, durante muito tempo, gemia para agradar seus parceiros, inspirada pelos filmes adultos. "Por isso comecei a falar que saudade de gemer alto, porque descobri aos 40 anos que a minha potência no orgasmo é outra", revelou.