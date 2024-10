Paulo Gustavo - Divulgação

Paulo Gustavo Divulgação

Publicado 30/10/2024 09:57 | Atualizado 30/10/2024 09:58

Paulo Gustavo, falecido em 2021 devido a complicações da Covid-19, completaria 46 anos nesta quarta-feira (30) e a data foi marcada por homenagens comoventes de familiares e amigos. Ju Amaral, irmã do humorista, a atriz Mônica Martelli e outros famosos declararam o seu amor pelo comediante.

Ju Amaral usou suas redes sociais para lembrar o ator de forma carinhosa. “Eternamente bizarro, irmão. Te amo pra sempre, Tatau”, escreveu, compartilhando a saudade do comediante. Nos comentários, vários famosos também se manifestaram. “Faz muita falta. Te amamos, Ju”, escreveu Ivete Sangalo. A atriz Isis Valverde resumiu o sentimento em poucas palavras: “Para sempre”.



Mônica Martelli, amiga de longa data do humorista, também fez questão de homenageá-lo, lembrando a importância do humorista em sua vida e na de tantos outros. "Hoje é o dia do nascimento do maior de todos. Saudades eternas, saudade de conviver com essa genialidade. Saudade de ouvir essa risada. Saudade de ouvir um coió. Só amigo que ama pode e sabe dar um coió. Paulo Gustavo, como você faz falta", declarou.

Déa Lúcia, mãe do ator, compartilhou uma homenagem emocionada e cheia de carinho. "Hoje, dia do humor, Paulo Gustavo completa 46 anos. Há 46 anos eu me tornava mãe de um filho que só me trouxe alegria, amor, carinho e muito orgulho. Feliz aniversário, meu filho! Mamãe te ama", escreveu, mostrando que a saudade do comediante ainda é sentida intensamente pela família e pelos fãs.

