Gabi Luthai, Téo Teló e o filho do casal, Pietro - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 14:45 | Atualizado 30/10/2024 14:46

Na manhã desta quarta-feira (30), Gabi Luthai usou suas redes sociais para responder uma seguidora que a criticou por não ter babá para cuidar do filho, Pietro, fruto de seu relacionamento com Teo Teló, irmão de Michel Teló. A seguidora questionou a veracidade do relato de Gabi, acusando-a de “vender a ideia” de uma maternidade sem auxílio de babá como algo idealizado e distante da realidade.



Gabi, sem rodeios, respondeu à crítica, afirmando que não teria motivos para inventar esse estilo de maternidade. “Sinceramente, por que eu mentiria sobre isso?”, rebateu. A cantora afirmou que não romantiza uma maternidade cansativa ou sofrida e reforçou que sua abordagem é apenas um reflexo de como prefere viver, acrescentando que compartilha sua rotina para aqueles que se identificam com ela.



Ela ainda explicou que a decisão de cuidar do filho sem uma babá é uma escolha pessoal do casal. “Não temos babá por escolha do casal. É difícil, é, mas até a gente achar que tá funcionando, seguiremos. Simples assim”, declarou. Para Gabi, o importante é que cada família siga o que funciona para ela, ressaltando que cada pessoa tem seu próprio jeito de lidar com a maternidade.



Pietro nasceu em abril deste ano, sendo o primeiro filho do casal, que está junto desde 2013 e casado desde setembro de 2022. Desde então, Gabi compartilha com os seguidores sua experiência como mãe, sempre reforçando seu desejo de criar o filho com base em valores que ela e Teo escolheram para a família, mostrando um lado íntimo e verdadeiro da maternidade.