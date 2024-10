Fabiana Justus - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/10/2024 12:35

Fabiana Justus compartilhou um novo capítulo de sua jornada contra a leucemia nesta quarta-feira (30). Após algumas etapas complicadas do tratamento, incluindo um transplante de medula óssea, a empresária percebeu uma mudança notável em sua aparência. Em bate papo com os fãs nas redes sociais, ela compartilhou que o cabelo que começa a crescer tem uma textura completamente diferente.

A filha de Roberto Justus, que sempre teve fios lisos, percebeu que o cabelo pode estar se tornando cacheado. "Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando", revelou ela, impressionada com sua nova versão, enquanto mostrava os fios naturais em um vídeo. A mudança é comum em pacientes que passam pelo procedimento.



Vale lembrar que, desde o diagnóstico no início do ano, a influenciadora se dedicou a dividir detalhes de sua recuperação com os seguidores, o que, segundo ela, trouxe uma conexão especial. "Em algum momento, eu pensei: 'Como vai ser dividir isso? A resposta das pessoas?', e em nenhum momento eu me arrependi. Foi tão importante, me deu tanta força, que só fiquei feliz", declarou.

A empresária destacou que o apoio e as mensagens que recebeu ao longo do processo foram fundamentais para manter o ânimo. "De repente, eu ampliei meu universo, gente nova começou a me acompanhar, e o engajamento ficou muito maior. As pessoas realmente se identificaram profundamente comigo", revelou. "Essas pessoas nem me conhecem pessoalmente, mas de certa forma me conhecem", explicou.