Klara Castanho - Webert Belicio/Agnews

Klara CastanhoWebert Belicio/Agnews

Publicado 31/10/2024 09:29 | Atualizado 31/10/2024 09:32

Klara Castanho está de volta às novelas e, dessa vez, promete emocionar o público com sua personagem Eugênia em "Garota do Momento", trama de Alessandra Poggi que estreia na próxima segunda-feira (4). Em entrevista coletiva durante o lançamento da novela nos Estúdios Globo, a atriz de 24 anos revelou que foi às lágrimas ao assistir a chamada de sua nova personagem, após nove anos afastada das telinhas.



Na trama ambientada nos anos 1950, com uma cicatriz no braço causada por um incêndio na infância, a personagem lida com o trauma. "Eu dei uma choradinha [ao assistir a chamada]. É a realização de um desejo de muito tempo, e é todo o meu melhor, espero que as pessoas amem a Eugênia. Ela é uma menina apaixonada [...] que busca autoestima, aceitação, que tem uma família muito maravilhosa, que acolhe muito, que cuida muito", iniciou.

O papel traz um desafio para a atriz, que espera transmitir a força e a vulnerabilidade da personagem. "E a gente vai acompanhar um crescimento, um entendimento, principalmente em relação às cicatrizes dela, que acompanham e são um tipo de insegurança para ela", explicou. "Ela tem os traços queimados. Isso é um motivo de ter muito cuidado [...] pra que ela não se sinta julgada, ela tem medo das pessoas terem nojo dela", contou.

Para Klara, essa é uma personagem muito diferente de tudo o que já viveu, especialmente pelo contexto histórico. "Ela é muito disposta a vencer os medos dela", pontuou. "[Mas] a principal coisa que nos difere é essa ânsia por aceitação. Eu quero que as pessoas entendam o que eu faço, mas não necessariamente aceitem. Eu aprendi muito na minha vida a entender os meus caminhos, e ela busca uma aceitação absurda", refletiu.