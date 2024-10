Ex-BBB defende Tiago Leifert e alfineta Bruno Gagliasso: 'Máscara cai' - Foto: Reprodução

Ex-BBB defende Tiago Leifert e alfineta Bruno Gagliasso: 'Máscara cai'Foto: Reprodução

Publicado 31/10/2024 14:00 | Atualizado 31/10/2024 15:03

Hadson Nery, o Hadballa, ex-participante do BBB20, entrou de cabeça na discussão entre Tiago Leifert e Bruno Gagliasso sobre a ausência de Vini Jr. na premiação "Bola de Ouro". O ator criticou a fala do apresentador, que sugeriu que o jogador do Real Madrid deveria ter ido ao evento mesmo sem vencer. Para o ex-BBB, no entanto, o artista estaria “forçando a barra” ao acusar o jornalista.

Leifert havia declarado em seu canal que Vini Jr. deveria ter comparecido “de peito estufado”, sugerindo que a presença teria sido uma vitória moral. Bruno Gagliasso, por outro lado, não gostou nada do conselho e soltou um “calado é um poeta” nos comentários de uma postagem que replicou a fala do comunicador. A resposta do ator acabou repercutindo e atraiu a intervenção de Hadballa.

Sem rodeios, Hadson defendeu o jornalista e ironizou o ator em uma publicação, insinuando que ele “só fala bem de surub* com a mulher dele”. Hadballa ainda afirmou que Bruno “tem medo de debate aberto” e o chamou de “lacrador de b*sta”. O comentário do ex-BBB acirrou ainda mais os ânimos nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas.

A polêmica se intensificou quando Leifert voltou ao YouTube para esclarecer que sua fala não teve caráter racista, rebatendo as acusações. “Isso é crime”, desabafou, visivelmente incomodado com a proporção que o caso tomou.