Alanis Guillen emocionou seus seguidores ao compartilhar a perda de seu pai, Fúlvio Caratella. A atriz, conhecida por viver a icônica Juma no remake de "Pantanal", usou seu Instagram nesta quinta-feira (31) para se despedir. Ela publicou um texto tocante em homenagem ao falecido, além de diversas memórias de momentos que viveram juntos.

Na publicação, a artista dividiu fotos ao lado do pai, onde ele aparece em palco com sua banda, a Kaleidoscope. Além de engenheiro, Fúlvio era músico e trouxe a paixão pela música para a vida da filha. “Fico ensaiando o que te escrever. Ao mesmo tempo que dói demais perder o grande amor da vida, sinto uma paz tão certa, pai", iniciou, revelando que, apesar da dor, reconhece que ele aproveitou a vida.

Em seguida, ela explicou: "Compreendi e senti ali na hora do voo da sua alma o que é amor - além de tantas outras coisas. Seu amor e da mamãe é o que mais me inspira a viver. Seus amigos então? Tinha tanta gente, pai. O que mais ouvi hoje foi 'Fulvião foi unanimidade. Um lorde, maior baixista da cena musical da noite paulistana, enciclopédia, grande amigo, pai, marido, músico apaixonado e o cara mais do bem que conheci'", revelou.

A famosa disparou elogios: "Sempre tão lúcido e sensível. Você é muito amado e deixou mesmo um legado”, afirmou. "Sou muito feliz de ser um pedaço seu, de aprender tanto contigo. O real valor da vida. Vou sentir saudade de andar de carro ouvindo você contar as histórias mil. Ver seus discos e não saber a história de cada um com detalhes que só você sabe. Não consegui dormir e fui deitar no seu templo do rock", declarou.

Para encerrar, Alanis expressou o valor do que permanece. "Consegui cochilar a tempo do sol nascer e me despertar com ele dentro dos olhos. Minha luz, meu guia. A vida vale o amor que fica! Eu, bebé, Marcellinho e mamis estamos aqui sentindo seu 'coquinho' onde quer que você esteja. Nossa música da vida é você", finalizou.

Atualmente, Alanis está no ar como Michelle na novela "Mania de Você", seu retorno às telinhas após o sucesso em Pantanal.