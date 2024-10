Wanessa Camargo mostra o novo visual - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 31/10/2024 08:46 | Atualizado 31/10/2024 08:50

Wanessa Camargo está de casa nova! A cantora celebrou sua mudança para uma mansão em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, e não perdeu tempo para receber amigos no novo lar. Nesta semana, ela organizou um jantar intimista e compartilhou o momento com os seguidores, dando um gostinho do ambiente luxuoso.



Através dos Stories do Instagram, a famosa mostrou a área gourmet da mansão, equipada com uma elegante mesa de madeira com vista para a piscina, um espaço que promete ser o ponto de encontro para momentos relaxantes com a família e amigos. Ela também exibiu o escritório, decorado com uma estante de livros imponente, e a escada da casa, com revestimento em tons claros que dão sofisticação ao ambiente.



Essa é a primeira casa que a cantora chama de sua após a separação do ex-marido. Durante um tempo, a ex-BBB viveu na mansão de sua mãe, Zilu Camargo, também localizada em Alphaville, enquanto decidia seu próximo passo. Em agosto deste ano, ela se despediu da casa da família para conquistar seu próprio lar, onde agora vive com os filhos José Marcus e João Francisco.



Atualmente, Wanessa também mantém um relacionamento com o ator Dado Dolabella, com quem já compartilhou diversos momentos nas redes sociais.