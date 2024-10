Isabel Fillardis - Foto: Juliana Coutinho

Isabel FillardisFoto: Juliana Coutinho

Publicado 31/10/2024 11:18 | Atualizado 31/10/2024 12:38

Isabel Fillardis está pronta para emocionar o público em seu novo projeto, o filme "Madame Durocher". Em suas redes sociais, a atriz deu aos fãs um vislumbre dos bastidores da construção de sua personagem, Clara, uma mulher escravizada que fará parte da trajetória da protagonista. Mesmo confessando que prefere deixar os cabelos soltos, ela mostrou-se empolgada ao voltar às tranças para compor o papel.



Na legenda da publicação, a famosa apresentou brevemente sua personagem e convidou os fãs para assistirem o longa: "Em Madame Durocher, sou Clara. Uma menina escravizada que se encontra com Durocher e segue com ela uma longa jornada onde a história é marcada pelo machismo , sexismo , racismo e amor. Estreia dia 7 de novembro nas telonas!", declarou.

Madame Durocher, baseado em fatos reais, retrata a história de Marie, uma jovem francesa que enfrenta o preconceito e desafios pessoais em busca de seus ideais. A personagem principal é interpretada por duas atrizes: Jeanne Boudier, em sua fase jovem, e Sandra Corveloni, aclamada por sua atuação em Linha de Passe. A trajetória de Marie é acompanhada pela mãe, Anne, interpretada por Marie-Josée Croze, outra estrela premiada em Cannes.



Além de Isabel Fillardis, o elenco conta com nomes como Armando Babaioff, Fernando Alves Pinto, Flávia Souza e Thierry Trémouroux. André Ramiro também integra a produção e Mateus Solano faz uma participação especial, aumentando as expectativas para o lançamento. O longa, com estreia marcada para o próximo mês, traz uma narrativa potente sobre luta, resistência e superação de mulheres fortes ao longo da história.