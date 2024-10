Gil do Vigor levanta suspeitas de romance com estudante de odontologia - Foto: Marcos Duarte - Divulgação/ Instagram - Reprodução

Publicado 31/10/2024 11:49 | Atualizado 31/10/2024 11:50

Ao que tudo indica, o coração de Gil do Vigor está batendo mais forte por alguém! Nesta quarta-feira (30), o economista surpreendeu ao trocar carinhos públicos com o estudante de odontologia Heitor Aguiar, levantando rumores de um possível romance. Ambos compartilharam fotos juntos nas redes sociais e deixaram mensagens carinhosas, despertando a curiosidade dos fãs.



Sempre reservado sobre a vida amorosa, o ex-BBB ainda não confirmou o relacionamento oficialmente. No entanto, Heitor fez uma publicação com o pernambucano que deixou seguidores animados “Que seja o início de uma linda história”, escreveu ele na legenda de uma foto em que surgiu sorridente ao lado do famoso.

E não parou por aí! Na sequência, Gil respondeu com carinho nos comentários, se declarando para o estudante. "Você é o meu sol", disparou, com diversos emojis de coração, deixando o clima entre os dois ainda mais evidente.



Essa, aliás, não foi a primeira interação romântica da dupla. Em outras postagens de Heitor, que também é um verdadeiro ‘muso fitness’, Gil já havia deixado comentários apaixonados, chamando o estudante de “meu amor lindo”.



Vale destacar que Heitor é goiano e atualmente mora em Uberlândia, Minas Gerais. O jovem acumula diversas publicações exibindo os músculos nas redes sociais após seus treinos e, ao que tudo indica, também estaria apaixonado pelo ex-BBB 'vigoroso'.

