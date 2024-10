Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Yasmin BrunetReprodução do Instagram

Publicado 31/10/2024 13:30

Yasmin Brunet desabafou sobre a enxurrada de críticas que vem recebendo por sua nova aparência. Desde que deixou o Big Brother Brasil 24, a modelo está visivelmente mais magra, o que gerou especulações entre os seguidores. Sem se deixar abalar, a famosa resolveu se pronunciar para esclarecer as mudanças, negando qualquer tipo de intervenção estética.



Segundo a ex-mulher de Gabriel Medina, os boatos sobre supostas cirurgias são infundados. “Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece”, escreveu ela em seus stories do Instagram, aparentando indignação.

A ex-sister também aproveitou para responder aos que criticavam seu corpo quando estava no reality show. “Engraçado que quando eu estava no BBB tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci eu estou magra demais, meu rosto tá horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto”, disparou.

Por fim, a filha de Luiza Brunet encerrou o desabafo deixando claro que seu corpo não é uma pauta da discussão. “Vocês já pararam pra pensar que o MEU rosto e MEU corpo são MEUS?! Que quem tem que gostar ou não sou EU?! Em pleno 2024 ficar comentando sobre o corpo alheio, não tem nem como defender. Absurdo! Acho que o que tá precisando de uma plástica e de uma harmonização é a falta de noção que vocês tem”, finalizou.



Vale destacar que Yasmin Brunet enfrenta um lipedema, condição crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. Inclusive, a modelo revelou recentemente que tem seguido tratamentos específicos para controlar os sintomas e reduzir peso. Com isso, ela reforçou que as mudanças são reflexo de um cuidado com sua saúde e de escolhas próprias, esperando mais empatia de quem a acompanha.