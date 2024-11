Yasmin e Luiza Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 11:28 | Atualizado 01/11/2024 11:35

Após enfrentar críticas sobre sua aparência, Yasmin fez uma série de desabafos nas redes sociais e contou com o apoio da mãe, Luiza Brunet. A ex-BBB compartilhou as cobranças que tem recebido por ter perdido peso, levando muitos seguidores a especularem sobre possíveis procedimentos estéticos. “Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos”, lamentou.



Em uma de suas publicações recentes, que foi inundada por críticas nos comentários, foi a veterana quem defendeu a loira: “Você é o meu orgulho, uma mulher corajosa e forte. Te amo muito”, declarou Luiza Brunet em apoio à filha. No post em questão, a loira surgiu com o rosto mais fino após um processo de emagrecimento que recebeu diversos julgamentos na web.

Em seu último desabafo, nesta quinta-feira (31), a ex-sister explicou que passou por um tratamento para lipedema, uma condição que impactava sua qualidade de vida e a fez adotar novos hábitos. Segundo ela, o emagrecimento foi uma consequência natural do tratamento, mas os comentários negativos não demoraram a aparecer. “Em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar ‘magra demais’ e até rumores sobre procedimentos estéticos”, desabafou.



Para a modelo, a pressão constante sobre o corpo feminino levanta uma questão importante sobre padrões estéticos impostos pela sociedade. “Quem definiu o que é ‘aceitável’ ou ‘belo’? O corpo reflete nossas histórias, mudanças e o tempo”, refletiu. Ela ainda apontou que a liberdade real está em respeitar o próprio ritmo, sem se prender às exigências alheias.