Guthierry Sotero mergulhou de cabeça na construção de Nastácio, personagem de No Rancho Fundo que encerra sua exibição nesta sexta-feira (1º). Em conversa exclusiva com a coluna Daniel Nascimento, o ator admitiu que precisou estudar muito para trazer autenticidade ao papel. Além disso, falou da experiência ao trabalhar com Andréa Beltrão e Alexandre Nero e quais serão seus próximos passos.



Em relação à construção de Nastácio, o ator afirmou ter sido "um desafio divino" já que sua experiência vinha de personagens muito diferentes. “Já no primeiro ensaio os veteranos deram um show! Aquilo ali foi uma 'maravilha' para a minha ansiedade (risos), mas logo em seguida percebi que 20, 30 anos atrás eles partilhavam da mesma insegurança”, refletiu.



Trabalhar com grandes nomes foi um ponto alto na experiência do jovem. Segundo ele, Andréa Beltrão é “um poço de sabedoria e generosidade”, e cravou: "poder já na primeira novela contracenar com ela, Mari Lima, Débora, Du, Nanego, Nero e tantos outros foi sem dúvidas um divisor de águas na minha vida, ela [Beltrão], ela não é um dos grandes pilares da dramaturgia à toa, é tudo fruto de muita entrega e estudo".



Quem também ficará eternizado no coração do ator é Alexandre Nero, que conquistou Guthierry na primeira cena: "Nero é simplesmente gigante, lembro de pensar: “não vou tietar esse cara, o projeto tá só começando”, até chegar na primeira cena que era um texto muito difícil, primeiro dia de gravação, ou seja, nervosismo a todo vapor, ele [Nero] fez com uma classe que terminando a cena eu disse 'tentei não te tietar, mas depois de hoje é impossível, parabéns pelo trabalho' e aí ele me abraçou e disse 'bora que vai ser lindo!' e realmente foi", declarou.



O jovem de 22 anos começou a atuar em 2019 e acredita que sua história de vida foi determinante para sua ascensão. "Eu não tenho tempo a perder [...] É uma luta interna que tenho de provar para mim mesmo que nasci para ser grande. Eu quero morrer e ter o orgulho dos meus netos conquistado", afirmou, revelando seu maior desejo como artista: "ser eternizado".



Com dupla cidadania, brasileira e angolana, ele já pensa em levar seu talento para produções internacionais. "Penso nisso e sempre converso com o meu pai sobre essas possibilidades, estou aberto a convites", revelou. O rapaz também está aprimorando o inglês: "espero conseguir dar vida a algum personagem falando em inglês, creio que seria muito importante, uma realização profissional e pessoal", contou.



O jovem já pensou em seguir na carreira jurídica, mas mudou o foco e hoje brilha na televisão. “A vontade de vencer é a mesma, só muda o foco. Antes era para ganhar as audiências, ministrar num tribunal, e hoje a vontade é de fazer um bom trabalho, ter o meu trabalho reconhecido e principalmente alcançar lugares que não foram ‘feitos para mim’”, disse Sotero



A coluna, Guthierry revelou também qual seu maior sonho como ato, e o desejo de um dia contar sua história. “Eu quero definitivamente ser grande, acredito que com muito estudo, força de vontade e poder estar aprendendo com os veteranos, assim como foi em 'No Rancho Fundo', creio que seja um grande passo para obter sabedoria. Como ator, eu tenho um fascínio gigantesco por biografias, eu quero muito fazer uma e na hora certa vai acontecer”.



No mês da consciência negra, ele ressaltou a importância de sua representatividade. "Eu vejo uma responsabilidade enorme e gosto desse fardo, acredito que todos nós devemos sonhar. Então quando as crianças veem uma pessoa dando certo e próximo a elas, favelado igual elas, preto e pobre igual elas, acredito que isso acenda uma chama interna de 'Sim, é possível realizar o meu sonho… ele tá conseguindo' Por isso sempre bato na tecla de que sou nascido e criado na MARÉ e tenho o maior orgulho da minha área. Ser espelho para as futuras gerações de onde eu nasci não tem preço!", explanou.



Para quem vai sentir saudades de Nastácio, Guthierry Sotero revela que não será por muito tempo, pois além de participar de um longa, em breve ele investirá na área musical. “Podem esperar muita coisa boa, tô roteirizando um clipe meu que já está em processo final de mix/master, então ainda este ano eu e minha equipe pretendemos lançar um som, quero voltar a postar poesias também que é algo que sinto muita falta de fazer e no momento já estou ensaiando para um próximo projeto no audiovisual, não posso dar detalhes ainda, mas será um longa-metragem, eu estava louco para fazer cinema e o universo atendeu o meu pedido”, finalizou.