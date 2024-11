Influencer Camila Rossado denuncia invasão de proprietário em casa - Foto: Reprodução

Publicado 01/11/2024 13:30 | Atualizado 01/11/2024 13:45

A influencer Camila Rossado passou por momentos de grande tensão e usou as redes sociais para relatar uma situação de agressão e invasão de propriedade. Em vídeos com a emoção à flor da pele, grávida, ela expôs o drama vivido na residência onde morava, no Rio de Janeiro. Inclusive, afirmou que o proprietário teria empurrado após invadir o local.

“Eu tô tremendo, só vou deixar registrado aqui, cadê eles?”, desabafou, visivelmente abalada, em um dos registros. Segundo Camila, o episódio incluiu uma troca irregular de fechaduras e a retirada de pertences que ainda estavam dentro da casa. “O filho dela entrou na casa, invadiu, eles gostam de agir assim, né? Contra a lei”, relatou a influencer, apontando para o que acredita ser uma violação de seus direitos.

O prazo de devolução da residência ainda não havia terminado, o que, segundo ela, tornou a ação ainda mais abusiva. Enquanto aguardava a chegada da polícia, Camila tentou se manter firme, mas a tensão era evidente. “Estou sentada aqui esperando a viatura chegar, meu pai e minha mãe também tá vindo pra cá”, disse em outro momento do vídeo, compartilhando o desespero e o medo pela segurança dela e da filha.

A influencer, grávida, ainda declarou diante da situação: "Se acontecer alguma coisa com a minha filha, vai todo mundo pro inferno!" Por fim, ela destacou que já havia levado o caso à Justiça e estava esperando uma solução pacífica para a situação. Após algum tempo, a viatura da polícia chegou ao local,e Camila mostrou o momento em que os policiais conversavam com testemunhas e familiares.