Graciele Lacerda e Zezé Di CamargoFoto: Reprodução

Publicado 01/11/2024 12:09 | Atualizado 01/11/2024 12:09

Grávida de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, de 44 anos, tem compartilhado momentos especiais da gestação. Nesta sexta-feira (1º), a influenciadora fez uma declaração de amor ao cantor sertanejo, elogiando-o como pai e companheiro. “Queria que todos pudessem conhecer o ser humano maravilhoso que ele é”, revelou.



Em um vídeo enviado ao programa "Encontro", a musa fitness se emocionou ao falar sobre o parceiro, cujo nome de batismo é Mirosmar José de Camargo. A famosa destacou a dedicação de Zezé aos filhos e familiares, ressaltando o cuidado que ele sempre teve com todos. “Mesmo quando não está presente, ele liga, manda mensagem e se preocupa. Nunca deixa faltar nada”, contou.



O casal está vivendo um momento de grande expectativa e felicidade com a chegada de Clara, nome escolhido para a primeira filha deles. A influencer aproveitou para agradecer pelo cuidado do marido. “Amor, obrigada por ser quem você é. Que a Clarinha venha para fortalecer nossa amizade e companheirismo”, declarou, completando com um “te amo” ao final da mensagem.



A primeira gravidez de Graciele tem sido marcada por momentos de preparação e aprendizado. Na última quarta-feira (30), ela mostrou que está fazendo aulas para aprender a cuidar de um recém-nascido, incluindo como dar banho e conservar o leite materno. A futura mamãe compartilha essa nova fase com o público por meio de seu perfil nas redes sociais.