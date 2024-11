Viih Tube abre o jogo após carta aberta do pai: 'Dor e decepção' - Foto: Reprodução

Publicado 01/11/2024 08:46 | Atualizado 01/11/2024 08:54

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, surpreendeu a internet ao desabafar publicamente sobre a falta de contato com a filha, pedindo uma reaproximação nesta quinta-feira (31). O desabafo ganhou grande repercussão, e A influenciadora, mãe de Lua e prestes a dar à luz a Ravi, decidiu responder em suas redes sociais. Em uma sequência de Stories, ela falou abertamente sobre o assunto e pediu respeito.

Direta ao monto, ela se mostrou contra a repercussão que o desabafo do pai ganhou. "Sempre acreditei que assuntos de família e relacionamentos devem ser resolvidos em casa, longe das câmeras. Mas, a partir do momento em que alguém expõe algo pessoal na internet e envolve você, sinto-me praticamente obrigada a me manifestar", iniciou, mandando uma suposta indireta para Fabiano.



A famosa então confessou que a relação entre os dois nunca foi tão próxima quanto aparentava nas redes sociais. "Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, saudável ou tão próximo quanto parecia. Quem olhava de fora via viagens, fotos e acreditava que éramos muito conectados. Porém, não era assim. Pai, se você está vendo, peço que pare de me expor, principalmente em um momento como esse, em que estou tranquila para dar à luz", solicitou.

Em seguida, a youtuber deixou claro que o relacionamento com Fabiano sempre foi difícil. "Você sabe as coisas que fez e entende por que não consigo ficar perto de você. Sinto muito se isso está sendo difícil para você. Tentei muito pelo nosso relacionamento e você sabe disso. No final, tudo o que eu recebi foi dor e decepção. Só estou falando agora porque cansei de ver essa história romantizada", declarou.

Viih Tube resgatou momentos de sua trajetória para explicar a distância do pai. "Desde pequena, nossa relação era diferente, e eu, por muito tempo, me cobrei para ter a mesma conexão com meu pai. Só que, depois de muita terapia, compreendi que não era culpa minha”, afirmou.

Encerrando o pronunciamento, a influencer fez um apelo para a mídia. "Espero, de coração, que os sites e as pessoas que estão comentando não deem mais palco para essa exposição. É isso o que ele busca, a atenção e os cliques. Eu sei que ele se alimenta disso... tudo o que peço é respeito. Vocês não sabem de tudo o que está por trás, das mágoas e das tentativas frustradas. Cansei. Tudo o que eu quero hoje é ter ao meu redor apenas relações verdadeiras, que realmente me fazem bem", concluiu. Pouco tempo depois, ela apagou a publicação.