Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, compartilhou com os fãs uma nova atualização sobre seu tratamento contra o câncer. Em stories no Instagram, a apresentadora revelou que o início das sessões de radioterapia foi adiado pelos médicos, que querem garantir que ela esteja completamente recuperada da cirurgia. O tratamento agora começará no dia 11 de novembro, em vez da próxima segunda-feira (04), como planejado inicialmente.



A mudança foi decidida para que as cicatrizes da modelo estejam bem curadas, evitando riscos adicionais durante o processo. “Eu ia começar a radioterapia na segunda, mas os médicos acharam melhor adiar. Mais uma semana para garantir que tudo esteja em ordem”, explicou. Com previsão de 30 sessões, o tratamento é o próximo passo na busca pela cura do câncer.



A famosa, que recentemente passou por uma cirurgia para remover um sarcoma sinovial na coxa, tem mantido o público informado sobre o andamento de sua luta. Ela contou que o tumor foi descoberto por meio de um nódulo na perna, levando a biópsia que confirmou a malignidade. Desde então, ela vem enfrentando o processo com força e fé: “Foi um mês avassalador, mas com muito aprendizado”, disse.



Apesar do desafio, Vera segue otimista e esperançosa sobre sua recuperação. Neste fim de semana, ela pretende descansar na fazenda e recuperar energias para a próxima etapa. “Tenho só que agradecer a Deus e à minha família. Minha fé aumentou e tenho certeza de que estou curada”, compartilhou, mostrando confiança ao enfrentar esse momento difícil.