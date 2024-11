Babal Guimarães - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 14:01 | Atualizado 01/11/2024 14:03

O influenciador Emanuel Francisco dos Santos Junior, conhecido como Babal Guimarães, foi condenado pela Justiça de Alagoas a um ano e quatro meses de detenção. A sentença é resultado de um processo movido por sua ex-esposa, Teresa Santos Costa, que o acusou de agressão. Mesmo com um recurso da defesa, o Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu manter a condenação, publicada oficialmente na última terça-feira (29).

A decisão foi assinada pelo juiz José Eduardo Nobre Carlos, do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Penedo. Babal, que é irmão de Lucas Guimarães, marido do também influenciador Carlinhos Maia, deve iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Caso descumpra qualquer determinação, o influenciador poderá ter o regime alterado e ser preso.

Além da pena, a Justiça determinou que Babal siga algumas restrições rigorosas. Ele não poderá mudar de endereço sem aviso prévio à Justiça e deve obedecer a um toque de recolher das 22h às 5h em dias úteis. Aos fins de semana e feriados, está proibido de sair de casa em qualquer horário, com a obrigação de comparecer mensalmente ao tribunal para justificar suas atividades.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Acta, o juiz relatou que o crime, ocorrido em 2019, foi cometido de forma premeditada. De acordo com a decisão, Babal invadiu a residência da ex-mulher, onde desferiu golpes no rosto e na cabeça dela, além de jogá-la contra a parede. A sentença reafirma que a conduta do influenciador foi marcada pela frieza e violência, resultando em sua condenação definitiva.