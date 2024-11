Gusttavo Lima foi indiciado em investigação sobre lavagem de dinheiro com casas de aposta - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima foi indiciado em investigação sobre lavagem de dinheiro com casas de apostaReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 15:00

Gusttavo Lima, de 35 anos, compartilhou com seus seguidores o mais novo luxo de sua mansão em Goiânia: uma pista de pouso particular. Com um patrimônio estimado em R$ 1 bilhão, o sertanejo filmou a estrutura pronta e comemorou a finalização das obras. Agora, o local pode receber voos privados de todo o Brasil, aumentando a praticidade para o artista em suas viagens frequentes.



Em um vídeo postado nas redes sociais, o esposo de Andressa Suita mostrou o aeroporto pessoal em funcionamento e celebrou a inauguração. “Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação limitada”, declarou, enquanto filmava seu avião particular pousando na pista. Recentemente, o cantor foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa. No entanto, agora segue com sua rotina e compartilha detalhes de seu estilo de vida com os fãs.



A pista está localizada no "Haras Embaixador", uma imensa propriedade de 39 mil hectares que o artista possui em Florestal, Mato Grosso. A ideia do famoso é reduzir o tempo de deslocamento entre viagens pessoais e compromissos profissionais. Com uma casa em Miami, ele aproveita a nova estrutura para otimizar o acesso ao seu jatinho particular, facilitando viagens para os Estados Unidos.



O sertanejo, que não esconde sua paixão por veículos de luxo, também possui uma impressionante coleção de carros, incluindo modelos Lamborghini, Ferrari e Rolls Royce, além de um iate comprado de Roberto Carlos. O cantor é ainda proprietário de duas fazendas para criação de gado, localizadas no Mato Grosso e em Minas Gerais, e acumula uma fortuna em veículos, que já ultrapassa os R$ 31 milhões.