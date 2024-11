José Loreto como o personagem Marcelo Gouveia - TV Globo / Fabio Rocha

Publicado 02/11/2024 14:00 | Atualizado 02/11/2024 14:06

"No Rancho Fundo", novela das seis da Globo que encantou o público, teve o seu último capítulo exibido nesta sexta-feira (1º). Com uma despedida emocionante, José Loreto foi às redes sociais agradecer pelo tempo em que viveu Marcelo Gouveia, seu personagem na trama. Em uma série de fotos dos bastidores, o ator expressou toda a gratidão pela oportunidade e pelas experiências vividas.

Na publicação, o artista buscou externar o que foi dar vida ao personagem, exibindo também o que estava por trás das câmeras. Além disso, ele deixou claro que sua gratidão pela trama não envolvia somente o papel, a novela ou qualquer particularidade da produção, mas o todo: "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!", iniciou.

Embora usando de poucas palavras, o ator transpareceu sua emoção, revelando o quanto a experiência marcou sua trajetória como ator e pessoa. "Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado… eternamente obrigado!", encerrou.

A publicação rapidamente foi inundada de comentários dos fãs, que também demonstraram que vão sentir saudades do folhetim. "Que novela maravilhosa", elogiou uma seguidora. "Amei o final", afirmou outra. "Que novela Zé… parabéns, terei saudades!", admitiu uma terceira. "Novela perfeita do início ao fim... faz tempo que não assitia uma novela boa igual 'No Rancho Fundo'", garantiu mais uma.



Com a despedida de "No Rancho Fundo", o público já se prepara para o lançamento de "Garota do Momento", a nova novela das seis que estreia nesta segunda-feira (4) e traz Maisa Silva em um dos papéis principais. A expectativa está alta, mas, para os fãs de José Loreto, a saudade de Marcelo Gouveia e dos demais personagens do folhetim ainda vai durar um bom tempo.