02/11/2024

A apresentação de MC Cabelinho no Via Music Hall, em São João de Meriti (RJ), foi marcada por confusão nesta sexta-feira (1). O show, que prometia agitar a noite, acabou deixando fãs machucados após o cantor supostamente pedir que jogassem baldes de bebida para o alto. A jovem Yasmim Santos, de 18 anos, foi uma das vítimas e precisou levar três pontos na cabeça após ser atingida.



Yasmim usou as redes sociais para compartilhar a experiência, mostrando imagens de antes e depois do ocorrido. “Levei 3 pontos na cabeça nessa brincadeira”, desabafou a jovem. Segundo ela, várias pessoas saíram feridas, algumas precisando ser atendidas na enfermaria do local. Ela revelou que não foi a única a deixar o local da apresentação com ferimentos.



A jovem ainda criticou a falta de ação dos organizadores do Via Music Hall e a postura do cantor. “Irresponsabilidade total do MC Cabelinho por ter mandando o pessoal jogar balde de alumínio pro alto e a casa de show Via Music Hall por permitir isso. Várias pessoas foram parar na enfermaria com a cabeça cortada, e alguns desmaiaram e em nenhum momento pediram para parar de jogar [os baldes]”, lamentou.

Em resposta, o Via Music Hall emitiu nota ao portal LeoDias, que divulgou o ocorrido no show em primeira mão, condenando a atitude do cantor e afirmando que medidas legais já estão sendo tomadas. “Os responsáveis responderão por suas ações”, garantiu a casa. Até o momento, a equipe de MC Cabelinho não se manifestou.