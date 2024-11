Famosos celebram Halloween com festa temática no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Publicado 02/11/2024 15:59 | Atualizado 02/11/2024 16:00

Na última quinta-feira (31), celebridades se reuniram para encerrar o mês de outubro com estilo em uma festa de Halloween no Jack London Rock Bar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento, que trouxe o clima de uma tradicional festa norte-americana, mostrou que a temática está cada vez mais presente no coração dos brasileiros.



Entre os convidados, Fran e Diego Grossi se destacaram ao aparecerem fantasiados e prontos para entrar na brincadeira. Além do casal, outras personalidades marcaram presença, como Kadu Moliterno e sua esposa, Bruno Ahmed e o conhecido promoter David Santiago, que aproveitou a oportunidade para interagir com os amigos.



As fantasias foram o ponto alto da noite, com os famosos entrando no espírito do Halloween. A festa ainda contou com uma decoração temática, dando ao Jack London Rock Bar um toque macabro e divertido. Com o sucesso da noite, fica claro que a celebração do Halloween tem tudo para se tornar uma tradição entre os famosos brasileiros.