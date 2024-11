Lexa - Reprodução Instagram

LexaReprodução Instagram

Publicado 02/11/2024 14:28

Lexa pegou seus fãs de surpresa ao anunciar que está grávida do noivo, o ator Ricardo Vianna, e já está no segundo trimestre da gestação. A novidade, entretanto, dividiu opiniões: enquanto muitos celebraram a notícia, alguns seguidores criticaram a cantora por ter "escondido" a gravidez por tanto tempo. A artista, porém, não ficou calada e decidiu responder aos comentários negativos.



A cantora usou os seus stories de seu Instagram para explicar o motivo da sua escolha. Durante o relato, ela detalhou que muitos admiradores questionaram o fato de não ter revelado a gestação de imediato e somente uma parte de seus fãs teria compreendido sua escolha. “Muita gente entendeu que esperei um período pra contar, mas outras não entenderam”, pontuou.

Resgatando os comentários críticos que recebeu nos últimos dias, desde a revelação, ela continuou: “Teve gente que falou: ‘poxa, por que você não foi honesta com a gente?’. Outros disseram: ‘nossa, você descobriu ontem e já tá com essa barriga hoje?’”, recordou. “Não gente, eu descobri há meses atrás, só que eu não contei pra ninguém, fiquei quieta”, contou.

A famosa então esclareceu que preferiu manter a gravidez em segredo nos primeiros meses por receio de perder o bebê. “Porque esse início é complicado, esses três meses são complexos e a gente fica com medo de alguma coisa acontecer. Nunca senti tanto medo na minha vida. Muito medo", confessou, explicando o que reforçou sua decisão de esperar antes de dividir a notícia com o público.



Agora, mais tranquila, Lexa celebra a nova fase com a família ao lado de Ricardo. Ela compartilhou um vídeo emocionante anunciando a gravidez, em que declarou: “O meu maior sonho está dentro de mim… esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”. A cantora revelou que esse é um momento de mudança e de novas prioridades, e se mostrou grata pelo apoio dos fãs que a acompanham nessa jornada.