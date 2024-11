Fátima Bernardes posta cliques com Túlio Gadelha - Reprodução

Publicado 02/11/2024 17:45 | Atualizado 02/11/2024 17:46

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoraram neste sábado (2) os sete anos de um relacionamento marcado por muito companheirismo e amor. Nas redes sociais, o casal compartilhou um texto em conjunto, além de várias fotos dos momentos vividos ao longo dos anos. Na imagem principal, os dois aparecem sorrindo e fazendo o número sete com as mãos.



“Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece”, escreveu o rapaz em sua conta no Instagram, ressaltando a conexão entre eles. Em tom de gratidão, o deputado federal ainda mencionou o apoio dos seguidores. “A gente é muito grato a todo mundo que torce por nós. #cadaminutoimporta”, finalizou o texto.



A publicação atraiu uma série de mensagens carinhosas de amigos e fãs. Sandra Annenberg celebrou o casal com entusiasmo: “Que delícia de amor! Que gostoso acompanhar essa história! Parabéns, casal querido!”, enquanto Emanuelle Araújo deixou aplausos para o casal. Entre os fãs, o desejo era unânime: “Vida longa para esse amor”, escreveu uma seguidora.



Vale lembrar que, antes de seu romance com Túlio, Fátima Bernardes foi casada por 25 anos com William Bonner, com quem teve os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, agora com 27 anos. Hoje, ela e Túlio mantêm uma relação discreta, mas com declarações públicas em momentos especiais.