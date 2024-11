Guilherme Winter nega ter rejeitado Gisele Itié na gestação: 'Inverdades' - Foto: Reprodução

Publicado 02/11/2024 18:10 | Atualizado 02/11/2024 18:10

Guilherme Winter, de 45 anos, decidiu se pronunciar sobre as polêmicas declarações de Gisele Itié, que revelou recentemente ele teria sentido “nojo” durante sua gravidez. Em resposta, o ator usou as redes sociais para desmentir as afirmações, declarando que as falas da apresentadora não condizem com a realidade. Inclusive, reforçou que nunca expôs publicamente sobre a vida pessoal da atriz ou suas "mentiras".



Em um breve desabafo, ele desmentiu a polêmica: "Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade. Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas", iniciou, mandando uma suposta indireta para a ex-mulher.

Em seguida, ele afirmou ainda que sua prioridade sempre manter sua privacidade e do filho Pedro, de 4 anos. "Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar. Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida", afirmou.

Além de deixar claro que sente orgulho de sua paternidade, ele teria mandado mais um recado sobre as supostas mentiras: "O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências. Tenho orgulho do que venho construindo e do papel que desempenho em sua vida. Agradeço a todos que realmente me conhecem e sabem da verdade", encerrou.



Para quem não sabe, as declarações de Itié surgiram durante uma edição do podcast Exaustas, onde ela afirmou que, apesar de ter “muito tesão” na gravidez, sentia-se rejeitada pelo ex-parceiro. “Ele realmente não chegou perto de mim”, disse, mencionando que chegou a procurar prazer em outro relacionamento enquanto grávida. A atriz relatou que ele teria sentido nojo de seu corpo e de supostos cheiros que ela exalava.



O relacionamento entre os famosos, que começou em 2015 nos bastidores da novela “Os Dez Mandamentos”, foi marcado por idas e vindas até a separação definitiva em 2020, meses antes do nascimento de Pedro.