Publicado 04/11/2024 09:30 | Atualizado 04/11/2024 09:33

A influenciadora Gabriela Sayago, famosa por suas dicas sobre psicologia no Instagram, onde conta com 70 mil seguidores, está envolvida em uma polêmica. Conhecida por sua bio que diz “ajuda pessoas a se ajudarem”, ela teve o registro de psicóloga anulado pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que não a reconhece como profissional habilitada.



O Conselho apontou inconsistências no diploma apresentado por produtora de conteúdo, que, segundo o órgão, não é válido. A influenciadora, no entanto, continua a oferecer serviços como palestras, atendimentos e treinamentos on-line. “Trabalho com técnicas que auxiliam as pessoas a reforçarem seus pontos positivos por meio do autoconhecimento”, descreve em suas redes sociais, mantendo a imagem de profissional na área.



O diploma da influencer teria sido emitido pela Funorte, localizada em Montes Claros (MG), no início de 2023. Porém, em nota, a instituição esclareceu que a influenciadora nunca esteve matriculada: “O Centro Universitário Funorte já passou todas as informações sobre a questão ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, comprovando que o diploma é falso e que a pessoa nunca foi aluna da instituição”.



Apesar do registro nulo e da falta de comprovação acadêmica, Gabriela Sayago segue ativa nas redes, onde faz sucesso com conteúdos sobre autoestima e autoconhecimento. A polêmica, entretanto, já repercute entre seus seguidores, dividindo opiniões e levantando discussões sobre o impacto de conteúdos sem a devida certificação profissional.

"Mas Brasileiro só gosta de cr1minosos, estes são nosso ídolos… quem faz trabalho sério não é nem lembrado", ironizou um internauta em comentário de publicação sobre o caso. "É só não estudar daí vira influencer", criticou outra. "O que mais tem nessas redes sociais são pessoas que se dizem uma coisa e não são", alertou uma terceira. "Influencer tinha que ser proibido, igual agiota", cravou mais uma.