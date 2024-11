Taís Araújo celebra protagonistas negras em todas as novelas da Globo - Foto: Reprodução/Duda - Beatriz DAMY/Globo

Publicado 04/11/2024 13:00 | Atualizado 04/11/2024 13:20

Com a estreia de "Garota do Momento" nesta segunda-feira (4), a Globo traz pela primeira vez uma programação completa de novelas protagonizadas por mulheres negras. Para marcar essa conquista histórica, Taís Araújo fez uma publicação emocionante, destacando Gabz, Duda Santos e Jéssica Ellen, protagonistas das principais tramas da emissora. A atriz celebrou o momento como uma vitória de várias gerações de artistas.



Em sua postagem, ela destacou imagens das atrizes em suas respectivas personagens e declarou que "o sonho de suas ancestrais" estaria se realizando por meio delas. "Hoje não é uma segunda-feira qualquer, é um dia de celebração, pois, com a estreia da novela Garota do Momento, teremos as três principais produções atuais estreladas simultaneamente por protagonistas negras", iniciou na legenda.

A famosa então compartilhou como essa conquista carrega o legado de pioneiras: "O que será que Ruth de Souza, Léa Garcia e Chica Xavier diriam se estivessem aqui? Ligassem a TV e vissem Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz uma seguida da outra? Brilhando, talentosas e, sobretudo, refletindo uma luta que elas começaram lá atrás por narrativas que retratem a pluralidade negra, no país onde a maioria precisou esperar décadas para se ver em papéis de destaque nas telas? Elas certamente estariam felizes!", declarou.

Por fim, ela destacou o impacto da conquista: "Suas sementes germinaram, e os frutos estão em toda a parte, não tem como voltar atrás - e ainda bem! Porque esse é só o começo. Há muito o que caminhar, nós somos tantas, são infinitas as particularidades, tons, formas, idades, gêneros, crenças, lutas, dramas, histórias e o que não falta é disposição e talento para conta-las. Enquanto isso, eu vou me permitir comemorar esse momento, sim! Celebrar elas, assisti-las, aplaudir a continuação dos sonhos das nossas ancestrais. Eu não te disse que hoje não era uma segunda-feira qualquer?", finalizou.

Nos comentários, Jéssica Ellen respondeu a atriz com um emoji de coração e Gabz demonstrou sua gratidão: "E chegamos até aqui por sua causa! Juntas e caminhando sempre", garantiu.

Vale destacar que "Garota do Momento" estreia nesta segunda-feira (4), na faixa das 18h, com Duda Santos como Beatriz, a protagonista. Às 19h a Globo exibe Jéssica Ellen como a principal de "Volta por Cima" e, por fim, no horário nobre, Gabz dá vida à Viola, uma das protagonistas de "Mania de Você".