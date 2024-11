Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2024 12:05

Gil do Vigor, de 33 anos, viveu mais uma experiência frustrante ao tentar entrar nos Estados Unidos para retomar seu PhD em Chicago. Em suas redes sociais, o economista desabafou sobre a “humilhação” que diz enfrentar quase sempre ao passar pela imigração norte-americana. Ele já havia mencionado essa situação em outras ocasiões, relatando o desconforto e o cansaço de passar por isso repetidamente.



Em seus stories do Instagram, o ex-BBB confessou o quanto a situação é frustrante. "Eu chegando aqui no USA às 5 da manhã pois tenho aula às 8h e a imigração me barrando. Sério, as vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Real, oficial. Não vou suportar isso sempre não, é sempre uma humilhação", lamentou.

Após conseguir passar, o famoso desabafou sobre a sensação de ir e vir para estudar e como sente falta do seu país. "Deu certo, cheguei em casa. Tomar um banho que tenho apenas 50 minutos para chegar na universidade. E assim seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que nossa terra, amo meu Brasil", confessou.



Essa não é a primeira vez que Gil se vê em situações constrangedoras com a imigração americana. Em janeiro deste ano, ele também foi barrado e, na época, usou as redes para desabafar sobre a frustração. “Sempre barrado na imigração. É muita vontade de estudar mesmo viu? Ainda colocam a pessoa plantada para esperar não sei quem, com um monte de gente nos olhando, achando que somos algo errado. PACIÊNCIA! Paciência Gilberto, paciência”, disparou o economista.