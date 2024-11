Viih Tube e Eliezer realizam evento para celebrar lançamento de livro - reprodução Instagram

Na reta final da segunda gravidez de Viih Tube, o influenciador Eliezer tem compartilhado os desafios e receios de ser pai pela segunda vez. Na manhã desta segunda-feira (04), o ex-BBB divertiu os seguidores ao confessar seu maior medo em relação à chegada do caçula. Os famosos são pais de Lua, de 1 ano e meio, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Viih Tube já revelou que está sentindo contrações e deve dar à luz a Ravi nos próximos dias, o que certamente não tranquilizou o companheiro. Ao comentar sobre o assunto, Eli revelou que teme não conseguir levar a amada para o hospital há tempo. O motivo? O casal vive em um condomínio na Grande São Paulo e precisam pegar a Rodovia Raposo Tavares, famosa pelo trânsito congestionado no período da manhã.

Em seus stories do Instagram, o ex-participante do BBB 22 não escondeu a preocupação sobre a situação e relatou seu receio em uma conversa rápida com os fãs: “Meu maior medo é esse. Ravi resolver vir de manhã no horário de pico da Raposo Tavares. O parto vai ser na estrada”, escreveu ele, entre risadas, mostrando uma foto do tráfego local.

Viih Tube até chegou a mencionar o recente caso da influenciadora Estefany Boro, que deu à luz no carro, com a ajuda do marido, o cantor Jottapê. Mas Eliezer acredita que a experiência seria ainda mais estressante para ele. "Mas o Jottapê ficou super tranquilo pelo que dá para ver no vídeo. Eu surto, você não está entendendo. Ela acha que, se o parto for dentro do carro, vou ter cabeça de fazer o parto e ainda filmar", disparou o ex-brother.