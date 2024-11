Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 04/11/2024 14:14 | Atualizado 04/11/2024 14:17

Após rumores de uma derrota judicial no processo de união estável contra o ex-BBB Davi Brito, a influenciadora Mani Rego decidiu se posicionar. Em nota enviada à imprensa, a equipe jurídica da empresária desmentiu a informação, esclarecendo que o processo, que tramita em sigilo na Justiça da Bahia, ainda não teve decisão desfavorável para Mani. A nota afirma que o caso continua em andamento.

Segundo os advogados de Mani, a juíza responsável ainda não apreciou os pedidos liminares e aguardará a defesa de Davi para tomar uma decisão. “Recebida a petição inicial, a MM. Juíza reservou-se a apreciar os pedidos após a defesa do réu”, esclarece a nota, destacando que a etapa processual atual consiste na manifestação da parte autora, sem veredicto prévio contra Mani.

A equipe jurídica ainda repudiou o vazamento de informações do caso, reforçando o impacto negativo que notícias falsas trazem para a imagem da empresária. “A empresária Mani Rego repudia a divulgação de dados e documentos que tramitam em segredo de justiça”, pontuaram os advogados, mencionando o prejuízo causado à sua reputação por informações que consideram imprecisas e enganosas.

O processo foi aberto em outubro, após Mani reivindicar parte do prêmio de mais de R$ 2,9 milhões ganho por Davi no BBB24, com quem viveu um relacionamento de um ano e meio. Durante o programa, Davi frequentemente se referia a Mani como “esposa”. No entanto, ao sair do confinamento, afirmou que os dois estavam apenas “se conhecendo”. Mani comentou que sua postura no relacionamento foi sempre “genuína e verdadeira”.