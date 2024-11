Tom Cavalcante disse ter se surpreendido com a resposta do público - Divulgação / RECORD

Quem tem acompanhado o programa “Acerte ou Caia” apresentado por Tom Cavalcante na Record TV, tem se deparado com um time de personalidades conhecidas do grande público. No entanto, a coluna Daniel Nascimento descobriu que um dos famosos que participou da atração não saiu do palco feliz e ainda teria arrumado confusão nos bastidores!

A atração, que é exibida aos domingos, tem feito a alegria da família. Porém, fazer um entretenimento de qualidade não é fácil. Além do alto investimento, sempre acontecem alguns contratempos, ainda mais quando se junta um time de aspirantes a celebridades no mesmo lugar. Esse teria sido o caso da participação do ex-BBB Kleber Bambam.

O rapaz teria participado da primeira gravações ao lado de Mariana Belém, Chiquinho Eliana, Tchakabum, Fran Grossi, Valéria Valenssa e outros. Entretanto, segundo amigos da coluna, ele teria causado um verdadeiro tumulto nos bastidores! A confusão foi tanta, que Bambam teria sido convidado a se retirar, com direito a seguranças o acompanhando até a saída para que ele não "se perdesse" e voltasse para o local da gravação.

Conforme informações que este colunista teve acesso, tudo começou quando alguns participantes teriam feito um acordo de que o vencedor dividiria o prêmio com os demais. Ao discordar do combinado, Bambam teria dito que ele seria o mais famoso daquela edição. Inclusive, ele supostamente disse que sua participação estava salvando aquele dia de gravação, devido a força do seu nome.

Logo, o ex-brother foi sorteado para ser o primeiro a participar da dinâmica, o que teria elevado seu ego. A partir de então, as coisas não correram bem! Após ser eliminado, o influenciador teria começado a falar alto nos bastidores, atrapalhando a gravação dos outros participantes enquanto a produção pedia que abaixasse seu tom de voz. Por fim, ele supostamente teria respondido mal a um dos funcionários: “você pensa que tá falando com quem?”. Assim, ele foi convidado a se retirar.

Vale destacar que a gravação, embora tenha sido uma das primeiras, nunca foi ao ar. Agora, o clima de incerteza paira no ar entre os participantes, a dúvida é se de fato se a edição será televisionada ou se a emissora dos bispos irá vetar o episódio como forma de castigo para o ‘Big Star’. A coluna está atenta e torcendo para que o canal exiba o programa, afinal, não seria justo todos pagarem por o suposto erro de um.