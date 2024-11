Kamila Simioni choca web ao exibir resultado de harmonização facial - Foto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 13:12 | Atualizado 05/11/2024 14:55

Kamila Simioni, de 38 anos, deu o que falar ao compartilhar nas redes sociais o resultado de sua mais recente harmonização facial. A famosa, que se tornou conhecida após um affair com o cantor Tony Salles, apareceu com o rosto e os lábios inchados devido ao procedimento estético, o que gerou diversos comentários entre os seguidores.Segundo o especialista responsável, foi realizada a remoção de excesso de ácido hialurônico no rosto e lábios da ex- A Fazenda , como parte de um tratamento mais estratégico e gradual. “Fizemos a remoção para tratamentos adequados. O uso de bioestimuladores e preenchimentos submusculares ajudou a melhorar a textura e o formato do rosto”, detalhou.A influenciadora, que até gravou stories após o procedimento, admitiu que estava “toda inchada” e “grogue de anestesia”. Contudo, após a exibição das imagens, muitos internautas reagiram com críticas sobre o visual. Para esclarecer, o médico compartilhou o resultado real da harmonização, mostrando que o tratamento não traria mudanças tão radicais como muitos imaginavam.Natural de Belo Horizonte, a produtora de conteúdo conquistou o público em 2013, ao se envolver com Tony Salles, enquanto Scheila Carvalho estava confinada em um reality show. Desde então, ela ganhou nas redes e ao participar de "A Fazenda 15".