Jaquelline, campeã de A Fazenda 15Leo Franco / Agnews

Publicado 05/11/2024 14:34 | Atualizado 05/11/2024 14:36

Jaquelline Grohalski, influenciadora e vencedora de "A Fazenda 15" está de romance novo! A ex-peoa compartilhou com os seguidores na madrugada desta terça-feira, 5, que o empresário e criador de conteúdo goiano Alfredo a surpreendeu com um pedido de namoro especial em Las Vegas, cidade famosa pelos shows e cassinos.



Depois de um dia repleto de passeios, o casal encerrou a noite em um jantar romântico onde Alfredo, em clima de mistério, reservou uma surpresa para a influenciadora. Com um anel de compromisso e um prato de sobremesa decorado para a ocasião, o empresário formalizou o pedido, encantando a campeã de "A Fazenda".



Visivelmente emocionada, ela retribuiu o gesto com muitos beijos, mostrando o carinho pelo novo namorado. Em outubro, ela já havia revelado o affair, comentando que o romance estava em fase inicial há cerca de um mês, mas parece que a relação foi oficializada para valer em terras americanas.



Antes de Alfredo, Jaquelline teve outros relacionamentos que ficaram sob os holofotes, incluindo com Andrew Halliday, enteado da cantora Manu Bahtidão, e Lucas Souza, com quem se envolveu durante o confinamento. Em maio, o romance com Lucas terminou, abrindo caminho para a fase atual da influenciadora.