Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 12:08 | Atualizado 05/11/2024 14:55

Jojo Todynho está passando por uma fase delicada em sua carreira. Após declarações polêmicas sobre suas opiniões políticas, ela teria sido desconvidada de um desfile, perdeu o contrato publicitário com a Avon e, por fim, tudo indica que a cantora não fará mais parte do ‘Mesacast BBB’ , programa da Globo sobre o reality show. A situação trouxe à tona a questão do impacto da exposição de opiniões e supostos preconceitos.Para quem não lembra, a funkeira teria perdido o contrato com a Avon devido a sua postura contra a comunidade LGBTQIAPN+. A marca de cosméticos, que já firmou compromisso com a ONU contra a discriminação, decidiu encerrar a parceria, na qual a artista promovia o batom Power Stay e até participou do programa "Mais Você", ao lado de Ana Maria Braga.Conhecida por suas opiniões fortes, recentemente a famosa revelou planos de se candidatar à política em 2026. Em uma live, ela afirmou orgulhosamente ser “uma mulher preta de direita” e defendeu que sua postura política não deveria ser um problema. “Em 2026 estarei presente. Quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição para atacar”, declarou, mostrando não temer críticas.As declarações de Jojo seguem repercutindo nas redes sociais. "E viva o amor", declarou uma seguidora nos comentários de publicação sobre as perdas da famosa na mídia. "Essa se lascou lindo (risos)", constatou outra. "Essa mulher não tá bem", afirmou uma terceira. "A arrogância da direita que precedeu a queda", cravou mais uma.