Repórter confunde mulher com grávida e gera constrangimento ao vivo Foto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 14:09 | Atualizado 05/11/2024 14:10

O repórter Rafael Cabral, da TV Guararapes, afiliada da Record no Recife, protagonizou uma cena inusitada ao vivo na última segunda-feira (5). Durante uma reportagem sobre um projeto de lei que obriga motoristas de transporte coletivo a pararem os ônibus para evitar o “surfe” perigoso nos veículos, Cabral entrevistava pedestres e, em um momento de confusão, presumiu que uma mulher estava grávida.



“Tem uma senhora que está grávida aqui. Ôh, minha amiga, está com quantos meses, hein?”, perguntou Cabral, sem saber que a suposição estava errada. A mulher, visivelmente constrangida, riu e respondeu: “Tô não”. O jornalista, então, tentou contornar a situação e rapidamente mudou o rumo da conversa: “A senhora está indo para onde?”, prosseguiu, enquanto mantinha a transmissão ao vivo.



A gafe não demorou para viralizar nas redes sociais e repercutiu especialmente no X/Twitter. Com comentários como “Eu entrava na academia no mesmo dia” e “Quem nunca, né?”, internautas se divertiram com o momento e a reação do repórter. Na terça-feira (5), o próprio Cabral comentou o incidente em suas redes, compartilhando a surpresa: “Ave Maria! Pensei que nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu ao vivo”, escreveu nos stories.



O jornalista ainda prometeu um vídeo para esclarecer a situação e pediu desculpas pela situação constrangedora. “De certa forma, eu já até me desculpei com a moça. Todo mundo tá sujeito a isso”, declarou, destacando que o momento foi um aprendizado.