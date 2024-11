Bruna Biancardi e Mavie tietam Neymar em campo: 'Fãs número 1' - Foto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 09:13

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi conquistou os fãs nesta segunda-feira (4), ao compartilhar registros fofos ao lado da filha, Mavie, de apenas 1 ano. As duas usaram o uniforme do Al-Hilal, atual time de Neymar Jr., e foram à arquibancada prestigiar o jogador em uma partida decisiva contra o Esteghlal, chamando atenção com looks personalizados e cheios de estilo.



Em seus stories no Instagram, a modelo exibiu a pequena Mavie concentrada no jogo, observando o pai em campo. O momento encantou tanto os seguidores que o próprio craque brasileiro não resistiu e repostou a imagem em seu perfil oficial, com a legenda carinhosa: “Meus amores”. A influenciadora ainda completou a cena com a frase: “Fãs número 1 do papai”.



Mesmo tão nova, Mavie já demonstra que está se tornando uma torcedora fiel de Neymar, acompanhando o jogador na fase de retorno ao futebol após um longo período de recuperação. A criança, usando uma camisa personalizada com o nome do pai, chamou a atenção pela fofura e encantou os fãs do casal, que vibraram com as postagens feitas por Bruna e Neymar.



Vale lembrar que Neymar retornou aos gramados há pouco, depois de quase um ano afastado devido a uma lesão grave. A partida desta segunda-feira, porém, trouxe um susto ao público quando o jogador precisou ser substituído por dores intensas na perna. "Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais...", disse o famoso em suas redes sociais.