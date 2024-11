Murilo Rosa não segura emoção ao celebrar aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução

Murilo Rosa não segura emoção ao celebrar aniversário do filho caçulaFoto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 11:40

Murilo Rosa celebrou o aniversário do filho caçula, Arthur, de 12 anos, com uma festa intimista e cheia de afeto. Em publicações no Instagram, o ator mostrou o momento especial ao lado da esposa, a modelo Fernanda Tavares, e do filho mais velho, Lucas, de 17 anos. Arthur apareceu sorridente, cercado pelo carinho da família, em um registro que encantou os fãs do ator.



No post, Murilo compartilhou sua emoção em acompanhar o crescimento de Arthur, quase adolescente. “Niver do meu caçula, quase virando adolescente? Ai meu Deus, mais um, rsrs”, escreveu ele. O ator destacou o privilégio de ver o desenvolvimento do filho, e comemorou o novo ano de vida com palavras repletas de carinho e admiração pela jornada de Arthur.



Murilo também deixou uma mensagem sobre a importância de ser feliz e valorizou a alegria como meta essencial na vida do filho. “A mim restam palavras que não cabem de fato na emoção de ter um filho com você, Arthur”, afirmou ele, emocionado. O ator reforçou seu desejo de que o menino tenha sempre felicidade e saúde, desejando que esses valores acompanhem Arthur ao longo dos anos.



Os seguidores de Murilo encheram a publicação de mensagens carinhosas e elogios à família. Nos comentários, muitos destacaram a união e o amor evidente entre eles, que se mostrou presente na festa de Arthur. Os cliques e as palavras de Murilo deixaram claro o quanto a família é especial e motivo de orgulho para o ator, que fez questão de dividir esse momento com os fãs.