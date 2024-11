Tiago Leifert responde crítica de Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Tiago Leifert responde crítica de Bruno Gagliasso

Publicado 05/11/2024 10:46 | Atualizado 05/11/2024 10:48

Rio - Tiago Leifert rebateu uma crítica feita por Bruno Gagliasso , relacionada a um comentário do apresentador sobre ausência de Vini Jr na cerimônia da "Bola de Ouro", em Paris. Em uma live, na segunda-feira (4), ele ironizou o fato de tudo ter acontecido na mesma semana que o ator estava divulgando o lançamento da série "Os Quatro da Candelária", da Netflix.

"Senhor Bruno Gagliasso que pipocou, não aceitou o convite de vir aqui. [Gostaria de saber] se todas as vezes que ele for cancelar alguém, como ele gosta muito, quando ele assume esse papel de cancelador oficial da república e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nessa mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência", iniciou Leifert.

O apresentador disse que um recorde de comentários na live dizia que 'essa galera que não sabe interpretar texto, você não falou nada demais'.

"Pessoal, não se enganem, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, é orquestrado e é de propósito. Não é um mal entendido. Eles sabem exatamente, é de propósito", completou.

Bruno Gagliasso arregou. Tiago Leifert explica o modus operanti dos artistas esquerdistas. pic.twitter.com/vaNfqwqtvm — Kiboncio (@Kiboncius) November 5, 2024

Entenda a treta

Na semana passada, Tiago Leifert opinou sobre ausência de Vini Jr na cerimônia da "Bola de Ouro", em Paris, e foi criticado por alguns famosos nas redes sociais. O jornalista disse que o atleta do Real Madrid, que não levou o prêmio de melhor jogador do futebol europeu apesar do favoritismo, deveria ter comparecido ao evento.

"O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido lá, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido, você teria sido o campeão moral", apontou Tiago, em um vídeo publicado no "TiaGOL".

"Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Mas o Rodri não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini... Para você ser levado nos braços do povo... Perdeu a oportunidade de ter essa imagem", completou o jornalista.

A declaração de Tiago viralizou na web. O perfil do Instagram "Seremos Resistência" publicou o vídeo do comentário de Leifert e Bruno Galiasso disparou: "Calado é um poeta". A cantora Maria Rita também opinou: "'Absurdamente legal' teria sido a sua decisão de não emitir tua opinião".