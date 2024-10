Bruno Gagliasso, Maria Rita e Tiago Leifert - Reprodução

Bruno Gagliasso, Maria Rita e Tiago Leifert

Publicado 30/10/2024 09:19 | Atualizado 30/10/2024 09:24

Rio - Tiago Leifert, de 44 anos, opinou sobre ausência de Vini Jr na cerimônia da "Bola de Ouro", em Paris, e foi criticado por alguns famosos nas redes sociais. O jornalista disse que o jogador do Real Madrid, que não levou o prêmio de melhor jogador do futebol europeu apesar do favoritismo, deveria ter comparecido ao evento.

"O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido lá, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido, você teria sido o campeão moral", apontou Tiago, em um vídeo publicado no "TiaGOL".

"Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Mas o Rodri não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini... Para você ser levado nos braços do povo... Perdeu a oportunidade de ter essa imagem", completou o jornalista.

A declaração de Tiago viralizou na web. O perfil do Instagram "Seremos Resistência" publicou o vídeo do comentário de Leifert e Bruno Galiasso disparou: "Calado é um poeta". A cantora Maria Rita também opinou: "'Absurdamente legal' teria sido a sua decisão de não emitir tua opinião".

Alguns internautas também detonaram o posicionamento de Tiago. "Silêncio, Tiago Leifert tá ensinando um homem negro a lidar com o racismo", ironizou um usuário da rede social. "A noção passou a quilômetros de distância", disse outro.